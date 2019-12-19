Подача жителем ДНР Владимиром Цемахом, являющимся подозреваемым в деле MH17, жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины и Нидерландов говорит об абсурдности сложившейся ситуации. Так считает основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс, передает Укринформ 19 декабря

Цемах готов дать показания следователям из Нидерландов, но при одном условии — адвокат © соцсети Анатолий Кучерена сообщил, что подал в ЕСПЧ жалобу против Украины и Нидерландов из-за действий сотрудников правоохранительных органов этих стран, а именно это касается обстоятельств задержания и содержания в СИЗО в Киеве.

«Это, скорее, отражает извращенную природу всей ситуации. Сначала [освобождение] Цемаха украинским судом в рамках обмена пленными между Украиной и Россией, несмотря на то, что он украинец, затем его бегство непосредственно в Россию, а потом отказ России сотрудничать с Нидерландами по его задержанию, а теперь вот это», — сказал Хиггинс.

Цемах был похищен из своей квартиры в Снежном 27 июня. Его вывезли на территорию Украины и поместили под арест на 60 суток по подозрению в террористической деятельности, а также вызвали в качестве свидетеля на допрос по делу о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Он прилетел в Россию 7 сентября этого года в рамках обмена заключенными между Киевом и Москвой.