Со следующего года на Украине снова введут обязательный технический осмотр для автомобилей. Об этом в среду, 18 декабря, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН

«В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС это положение — среди обязательных… Я надеюсь, что за следующий год этот законопроект будет принят. Возможно, там будет предложено постепенное внедрение, например, начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозятся, машины в употреблении, ввезенные из-за границы автомобили, проверка раз в два года… Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить инфраструктурную среду», — заявил Криклий.

Общественный транспорт Киева. Кому откаты, а кому жара ада © Public domain

Ранее Криклий заявлял о том, что обязательный техосмотр снова введут на Украине в 2022 году.

Согласно ранее опубликованному законопроекту, первый техосмотр личного авто необходимо будет провести спустя четыре года после его первой регистрации, а в дальнейшем проходить его каждые два года.

Ежегодный техосмотр необходимо будет проходить лишь коммерческому транспорту и такси. Штраф за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.