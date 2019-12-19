«В директиве и в соглашении об ассоциации с ЕС это положение — среди обязательных… Я надеюсь, что за следующий год этот законопроект будет принят. Возможно, там будет предложено постепенное внедрение, например, начиная с переоборудованных машин, тех, которые впервые ввозятся, машины в употреблении, ввезенные из-за границы автомобили, проверка раз в два года… Надо это постепенно внедрять, чтобы подготовить инфраструктурную среду», — заявил Криклий.
По его мнению, на этот раз удастся избежать коррупционных схем, из-за которых обязательный техосмотр был отменен на Украине в 2011 году, проходивший под контролем ГАИ. Побороть коррупцию, считает министр, помогут камеры видеонаблюдения.
Ранее Криклий заявлял о том, что обязательный техосмотр снова введут на Украине в 2022 году.
Согласно ранее опубликованному законопроекту, первый техосмотр личного авто необходимо будет провести спустя четыре года после его первой регистрации, а в дальнейшем проходить его каждые два года.
Ежегодный техосмотр необходимо будет проходить лишь коммерческому транспорту и такси. Штраф за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.