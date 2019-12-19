Депутаты Верховной Рады просят Государственное бюро расследований Украины провести расследование возможных фальсификаций во время подготовки к рассмотрению законопроекта о продаже сельскохозяйственной земли в аграрном комитете. Об этом 19 декабря сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире 112.ua

Битва за землю: на заседании аграрного комитета устроили драку © zaveqna / flickr По его словам, неизвестно куда пропало почти 2,5 тысячи поправок. Парламент Украины на прошлой неделе принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства.