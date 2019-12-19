«Обратились в Госбюро расследований расследовать возможные факты фальсификаций во время подготовки процедуры рассмотрения земельного закона в аграрном комитете», — сказал Шуфрич.
По его словам, неизвестно куда пропало почти 2,5 тысячи поправок.
Парламент Украины на прошлой неделе принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства.