Ранее СБУ сообщила о задержании на территории Луганской области уроженца Закавказья, который ранее был объявлен на Украине в розыск и якобы действовал в связке с преступным сообществом, подконтрольном российским спецслужбам. В СБУ считают, что Россия якобы попытается использовать международные преступные группировки и «воров в законе» для дестабилизации ситуации на Украине.
По мнению Михайлова, план «российских спецслужб», представленный СБУ, не выдерживает никакой критики.
«Это несерьезно. "Вор в законе" потому так и называется, что он не будет выполнять поручения государства и сотрудничать с ним. С ним ничего нельзя сделать. Это люди с некоторыми железными принципами, которые не могут нарушить, иначе они просто не будут "ворами в законе". Вся эта история скорее наводит на мысли о том, что украинские власти не знают, что это такое — "вор в законе"», — отметил он.
По словам экс-генерала, в практике спецслужб использование криминалитета в качестве метода гибридной войны встречается редко. Главная причина — незаинтересованность любых банд, которых волнует только вопрос прибыли, в каком-либо виде дестабилизации.
Он также добавил, что на Украине и без того «намешано» противоборствующих группировок, которые сами справляются с задачами по «дестабилизации» и «подрыву доверия».