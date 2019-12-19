Представленный Службой безопасности Украины (СБУ) план «российских спецслужб» наводит на мысли о том, что украинские власти не знают, что это такое «вор в законе». Об этом экс-генерал ФСБ Александр Михайлов сказал в комментарии газете «Московский комсомолец» 18 декабря

СБУ заявила о поимке «российского шпиона» из мифического спецподразделения «Сапфир» © Facebook, Служба безпеки України

По мнению Михайлова, план «российских спецслужб», представленный СБУ, не выдерживает никакой критики.

«Это несерьезно. "Вор в законе" потому так и называется, что он не будет выполнять поручения государства и сотрудничать с ним. С ним ничего нельзя сделать. Это люди с некоторыми железными принципами, которые не могут нарушить, иначе они просто не будут "ворами в законе". Вся эта история скорее наводит на мысли о том, что украинские власти не знают, что это такое — "вор в законе"», — отметил он.

По словам экс-генерала, в практике спецслужб использование криминалитета в качестве метода гибридной войны встречается редко. Главная причина — незаинтересованность любых банд, которых волнует только вопрос прибыли, в каком-либо виде дестабилизации.

Он также добавил, что на Украине и без того «намешано» противоборствующих группировок, которые сами справляются с задачами по «дестабилизации» и «подрыву доверия».