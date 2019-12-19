Тренерский штаб киевского «Динамо» решил выставить на трансфер этой зимой форварда Жерсона Родригеса. Об этом 18 декабря сообщила Sport Arena

Причиной этого стало нерадивое отношение игрока к своим обязанностям. Последней каплей стал пропуск обязательной тренировки после матча «Динамо» — «Заря» 8 декабря.

В тот день футболист сообщил врачу своей команды, что заболел.

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Медики «Динамо» пришли к Родригесу домой, но не застали его. На следующий день Жерсон принес справку из больницы о том, что он болел в тот день.

Форвард сборной Люксембурга перешел в «Динамо» в августе этого года. За столичный клуб Родригес сыграл 12 матчей, дважды распечатав ворота соперников.