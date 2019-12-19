Причиной этого стало нерадивое отношение игрока к своим обязанностям. Последней каплей стал пропуск обязательной тренировки после матча «Динамо» — «Заря» 8 декабря.
В тот день футболист сообщил врачу своей команды, что заболел.
Однако вскоре в его Instagram появилась сторис — видео из столичного ночного клуба, где он развлекался, в то время как его товарищи по команде готовились к очередным играм.
Медики «Динамо» пришли к Родригесу домой, но не застали его. На следующий день Жерсон принес справку из больницы о том, что он болел в тот день.
Форвард сборной Люксембурга перешел в «Динамо» в августе этого года. За столичный клуб Родригес сыграл 12 матчей, дважды распечатав ворота соперников.