Беспорядки в СИЗО Кропивницкого спровоцировал экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины (ГПСУ) Сергей Старенький. Об этом сообщил Telegram-канал «Шаурма Зеленского»

Бунт в СИЗО вспыхнул 16 декабря. Под контролем заключенных оказались два корпуса изолятора.

В СИЗО Кропивницкого начался бунт — экс-глава пенитенциарной службы Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк перевел в СИЗО трех уголовных авторитетов, так называемых смотрящих за тюрьмами. Они и спровоцировали бунт, который вскоре подавили.

Зеков отправили в камеры, изъяв запрещенные предметы, а «смотрящего» передали Нацполиции.

«Липовый» бунт Сергей Старенький организовал для того, чтобы добиться от руководства страны реального назначения на должность председателя ГПСУ.

Старенького уволили с должности руководителя ГПСУ в августе 2014 года. Сейчас он занимает свой пост по фиктивному решению суда, утверждается в СМИ.