Бунт в СИЗО вспыхнул 16 декабря. Под контролем заключенных оказались два корпуса изолятора.
По версии Telegram-канала, Старенький намеренно перевел в СИЗО трех уголовных авторитетов, так называемых смотрящих за тюрьмами. Они и спровоцировали бунт, который вскоре подавили.
Зеков отправили в камеры, изъяв запрещенные предметы, а «смотрящего» передали Нацполиции.
«Липовый» бунт Сергей Старенький организовал для того, чтобы добиться от руководства страны реального назначения на должность председателя ГПСУ.
Старенького уволили с должности руководителя ГПСУ в августе 2014 года. Сейчас он занимает свой пост по фиктивному решению суда, утверждается в СМИ.