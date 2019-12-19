Комитет парламента по вопросам местного самоуправления поддержал инициативу жителей села во Львовской области по возвращению ему названия в честь коммуниста Андреева. Об этом 18 декабря сообщил экс-глава Института нацпамяти, депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook

«Это уже не ошибка»: Вятрович раскритиковал назначение нового главы Института нацпамяти © Facebook, Vitaliy Selyk

Он заявил, что подобные действия угрожают декоммунизации.

«Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации. Стыдно, что члены общины во главе со священником УГКЦ (Украинской греко-католической церкви — ред.) говорили, что название села не имеет отношения к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск — в честь апостола Петра», — добавил Вятрович.

В ноябре этого года Вятрович стал депутатом Верховной Рады. Он заявлял, что идет в парламент, чтобы «останавливать русский мир».