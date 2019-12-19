«Только что комитет ВРУ по вопросам местного самоуправления поддержал инициативу жителей села Мармузовичи на Львовщине по возврату ему названия Андреевка (село получило название в честь убитого в 1946 году коммунистического активиста Андреева)», — написал Вятрович.
Он заявил, что подобные действия угрожают декоммунизации.
«Стыдно, что мои земляки галичане таким образом могут запустить процесс рекоммунизации. Стыдно, что члены общины во главе со священником УГКЦ (Украинской греко-католической церкви — ред.) говорили, что название села не имеет отношения к коммунистам и происходит от апостола Андрея. Завтра кто-то захочет снова Днепр переименовать в Днепропетровск — в честь апостола Петра», — добавил Вятрович.
В ноябре этого года Вятрович стал депутатом Верховной Рады. Он заявлял, что идет в парламент, чтобы «останавливать русский мир».