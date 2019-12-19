Конституционный суд Украины (КСУ) отказался восстановить Станислава Шевчука в должности главы КСУ. Об этом 18 декабря сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в суде

Восстановленного в должности главу КСУ не пустили на работу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным источника, вопрос о восстановлении экс-главы КСУ в должности был отклонен во время спецзаседания.

«Сегодня было спецзаседание по вопросу Шевчука. Восстановление его в должности не было поддержано», — сказал он, отказавшись назвать мотивы такого решения судей.

Шевчук был уволен 14 мая 2019 года, после того как Конституционный суд выразил ему недоверие. Среди претензий к нему было то, что он якобы незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Шевчук в свою очередь заявлял, что бывший тогда президентом Петр Порошенко совершил антиконституционный переворот, пытаясь узурпировать власть и продолжить влиять на происходящие в государстве процессы после своего ухода с поста.