Известный своими антисемитскими взглядами бывший консул Украины в Гамбурге Марущинец по решению суда вернулся в МИД и получил более 200 тыс. гривен (свыше 600 тыс. рублей) компенсации.
МИД Украины собирается обжаловать это решение в Верховном суде. Израиль намерение внешнеполитического ведомства поддержал.
«Мы надеемся, что Верховный суд Украины увидит настоящее лицо этого опасного человека. Как посол государства Израиль, я решительно осуждаю любые антисемитские действия, заявления и отрицание Холокоста, особенно общественными деятелями», — говорится в сообщении.
Посол в очередной раз призвал украинские власти создать инструмент борьбы с антисемитизмом в стране.
По данным ADL Global 100 Index, Украина находится на втором месте в Европе по количеству антисемитов.