Посол Израиля на Украине осудил решение апелляционного суда, который вернул на работу в МИД Украины Василия Марущинца. Заявление посла опубликовано 18 декабря на странице израильского посольства в Facebook

«Фашист и антисемит». Рабинович прокомментировал возвращение Марущинца в МИД © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

МИД Украины собирается обжаловать это решение в Верховном суде. Израиль намерение внешнеполитического ведомства поддержал.

«Мы надеемся, что Верховный суд Украины увидит настоящее лицо этого опасного человека. Как посол государства Израиль, я решительно осуждаю любые антисемитские действия, заявления и отрицание Холокоста, особенно общественными деятелями», — говорится в сообщении.

Посол в очередной раз призвал украинские власти создать инструмент борьбы с антисемитизмом в стране.

По данным ADL Global 100 Index, Украина находится на втором месте в Европе по количеству антисемитов.