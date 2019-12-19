Организация «Світанок» потребовала у Службы безопасности Украины (СБУ) запретить показывать в Харькове спектакль «Идея фикс» с участием российского актера Марата Башарова. Об этом 19 декабря сообщает sq.com.ua

Марат Башаров: У власти в Украине все комики и клоуны, кроме Зеленского © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Лариса Удовиченко и Сергей Колесников.

«Спектакль Марата Башарова должен быть отменен! Сегодня будем вносить обращение в СБУ о запрете въезда на территорию Украины Марата Башарова, который в сентябре этого года был ведущим на мероприятии в аннексированной Ялте», — сказал лидер организации Вадим Поздняков.

Также члены организации недовольны тем, что актер не высказывал никаких проукраинских идей.

Активисты пригрозили сорвать мероприятие, если СБУ не введет санкции.