Премьера должна состояться 20 января в оперном театре Харькова. В спектакле также играют Лариса Удовиченко и Сергей Колесников.
«Спектакль Марата Башарова должен быть отменен! Сегодня будем вносить обращение в СБУ о запрете въезда на территорию Украины Марата Башарова, который в сентябре этого года был ведущим на мероприятии в аннексированной Ялте», — сказал лидер организации Вадим Поздняков.
Также члены организации недовольны тем, что актер не высказывал никаких проукраинских идей.
Активисты пригрозили сорвать мероприятие, если СБУ не введет санкции.