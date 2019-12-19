Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года опубликован в газете украинского парламента «Голос Украины» и вступил в силу 19 декабря

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский.

«Этот закон вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в тексте закона, опубликованном в газете Рады.

Закон об особом статусе Донбасса был принят парламентом Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года Верховная Рада продлила его до конца 2019 года.

Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.