Ранее Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. В среду, 18 декабря, документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Этот закон вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в тексте закона, опубликованном в газете Рады.
Закон об особом статусе Донбасса был принят парламентом Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года Верховная Рада продлила его до конца 2019 года.
Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял.