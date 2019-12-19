Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины заявили, что пресекли деятельность служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областей, которые подозреваются в сбыте полученной незаконным путем информации в корыстных целях. Об этом 19 декабря сообщает "Интерфакс-Украина"

Речь идет о том, что должностные лица Донецкого областного СБУ, скорее всего за денежное вознаграждение, сбывали сведения о телефонных разговорах, соединениях и телефонных трафиках. Эти сведения злоумышленники получили путем несанкционированного использования специальных технических средств, предназначенных для негласного снятия информации.

«По процессуальному руководству прокуратуры Киевской области следователи СБУ и работники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили деятельность гражданского лица и служащих ГУ СБУ Донецкой и Луганской областей, которые могут быть причастны к организации сбыта информации, полученной незаконным путем», — приводит словам представителя пресс-службы СБУ издание.

Как подчеркивают следователи СБУ, в настоящее время проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы. Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В ближайшее время будет решен вопрос об объявлении указанным должностным лицам подозрения по статье "Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации".

Кроме того, фигурантам расследования грозит обвинение по статье "Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые передаются средствами связи или через компьютер".