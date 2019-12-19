«Это письмо должно официально уведомить вас, ваших сотрудников, вашу компанию и ваших акционеров. Этот закон (бюджет — ред.) был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по "Северному потоку — 2". <…> Если ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, — она подвергнется сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям», — говорится в письме сенаторов.
Авторы отмечают, что в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет «отрезана» от рынка США, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководители компании будут лишены возможности въезда в США.
Today @SenRonJohnson & I put #Allseas (the company installing Putin's Nord Stream 2 pipeline) on formal legal notice. When @realDonaldTrump signs into law #NDAA & my bipartisan bill to stop the pipeline, Allseas risks crippling sanctions. —> https://t.co/JqTLume1C9 pic.twitter.com/K802E1SG04— Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) December 18, 2019
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.