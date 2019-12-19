Сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», о риске «сокрушительных и фатальных» американских санкций. Об этом 18 декабря сообщается в тексте письма, опубликованного в Twitter Круза

Санкции США против «Северного потока-2» оставят Украину без денег за транзит газа — Меркель © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Авторы отмечают, что в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет «отрезана» от рынка США, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактически расчет в долларах), а руководители компании будут лишены возможности въезда в США.

Today @SenRonJohnson & I put #Allseas (the company installing Putin's Nord Stream 2 pipeline) on formal legal notice. When @realDonaldTrump signs into law #NDAA & my bipartisan bill to stop the pipeline, Allseas risks crippling sanctions. —> https://t.co/JqTLume1C9 pic.twitter.com/K802E1SG04 — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) December 18, 2019

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.