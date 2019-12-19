Наблюдатели ОБСЕ 18 декабря зафиксировали около 105 взрывов возле линии разграничения в Донбассе. Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

За предыдущие сутки количество взрывов достигло 75, утверждается в отчете. Чаще всего перемирие нарушалось в районе поселков Пищевик и Каменка, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.

В Луганской области наблюдатели отметили уменьшение количество взрывов за сутки — с 11 до 2.

Итоги парижского саммита: Киев хочет и дальше смотреть «войну по телевизору» © РИА Новости, Нина Зотина

Украинские власти в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.

На саммите в Париже лидеры «нормандской четверки» призвали установить перемирие в Донбассе до конца 2019 года.