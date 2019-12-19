За предыдущие сутки количество взрывов достигло 75, утверждается в отчете. Чаще всего перемирие нарушалось в районе поселков Пищевик и Каменка, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
В Луганской области наблюдатели отметили уменьшение количество взрывов за сутки — с 11 до 2.
Со своей позиции у поселка Круглик представители ОБСЕ слышали множественные перекрестные очереди из стрелкового оружия. По их оценке, это были учения с боевой стрельбой, которые проходили за пределами зоны безопасности.
Украинские власти в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.
На саммите в Париже лидеры «нормандской четверки» призвали установить перемирие в Донбассе до конца 2019 года.