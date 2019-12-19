Обсуждение законопроекта о рынке земли, против которого накануне протестовали аграрии, стало поводом для «выяснения отношений» народными избранниками во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики. Соответствующее видео опубликовал 19 декабря Ян Доброносов на своей странице в Facebook

Кузьмин: «Руководство аграрного комитета сфальсифицировало законопроект о земле» © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Николай Сольский хотел рассматривать поправки до самого утра, пока все не рассмотрят, чтобы в четверг внести законопроект в зал. Однако депутаты фракций «Батькивщины» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» заблокировали его место, оттолкнув «слуг народа», и стали требовать объявить перерыв. Среди блокировщиков были Илья Кива, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Юлия Тимошенко.

Сольский объявил перерыв и удалился из зала. В какой-то момент депутаты принялись стучать по столу и кричать «Ганьба!». Затем они начали толкаться. Кива был на переднем крае. Тимошенко в это время разбрасывала бумаги со стола.

Когда все немного успокоились, Тимошенко стала говорить о недопустимости принятия законопроекта и о многочисленных нарушениях в ходе его подготовки.

Происходящее описала журналистка «Радио Свобода» Власта Лазур.

«В это время заседает аграрный комитет. Рассматривают поправки в закон о земле перед голосованием во втором чтении. Рассматривают — это громко сказано. Театр одного актера Сольского. Он — глава комитета. Большая часть депутатов, как вот мой любимый народный слуга, который на фото с пепси-колой, вообще не отстреливают, что происходит. Почти ничего не обсуждают. Сольский на автомате называет номер правки, после чего просит голосовать. Не то, что обсуждение, даже коротко не говорится, о чем правка. Показательно, что не обсуждают даже те правки, которые подали слуги народа. Ирине Верещук показательно закрыли рот. Своим председательством Сольский сегодня забивает еще один гвоздь в гроб рейтинга "Слуги народа". Может, он не знает, что идет трансляция? Кива спрашивает, когда финал и сколько ему государство отводит на сон», — написала журналистка.