По словам представителя ЛНР в Контактной группе Ольги Кобцевой, это произошло потому, что Киев не смог предложить «механизм процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».
Она добавила, что не удалось прийти и к соглашению по поводу открытия дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.
«Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договорённостей по двум решениям, достигнутым на «нормандской встрече», — заявила Кобцева.
На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что Киев готов идти на серьезные компромиссы в вопросе по обмену пленными, чтобы забрать как можно большее число своих людей до конца 2019 года.