Договориться об условиях обмена удерживаемыми лицами на встрече контактной группы в Минске не удалось из-за позиции украинской стороны. Об этом 18 декабря сообщает «Луганский информационный центр»

Скубченко: «Обмен пленными может сорваться, потому что нет такого гаранта, как Медведчук» © Facebook, Александр Скубченко

Она добавила, что не удалось прийти и к соглашению по поводу открытия дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.

«Можно констатировать, что Украина сегодня фактически сорвала достижение договорённостей по двум решениям, достигнутым на «нормандской встрече», — заявила Кобцева.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что Киев готов идти на серьезные компромиссы в вопросе по обмену пленными, чтобы забрать как можно большее число своих людей до конца 2019 года.