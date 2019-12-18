Союзное государство России и Белоруссии с общим парламентом и правительством можно создать только тогда, когда возникнут более сильные интеграционные союзы на всем евразийском пространстве. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью Ukrlife.TV

«США по-ковбойски решает свои проблемы за счет Европы. Для них мы просто рынок сбыта» — Рар © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

С учетом того, что из этого союза не хотят уходить Киргизия, Таджикистан и даже Армения, обратил внимание политолог, в регионе будет образовываться некое надгосударственное образование, в котором, возможно, будет даже пост президента.

Что касается Белоруссии, добавил Рар, создание Союзного государство отвечало бы интересам Москвы и Минска, однако президент Александр Лукашенко и белорусские элиты опасаются потерять часть своего суверенитета.