«Но эти страны добровольно должны хотеть идти на какое-то объединение. Вот тут, думаю, есть какое-то продвижение. Новый президент Казахстана не против продолжения курса Назарбаева, и даже больше него готов усилить Евразийский экономический союз», — пояснил эксперт.
С учетом того, что из этого союза не хотят уходить Киргизия, Таджикистан и даже Армения, обратил внимание политолог, в регионе будет образовываться некое надгосударственное образование, в котором, возможно, будет даже пост президента.
Что касается Белоруссии, добавил Рар, создание Союзного государство отвечало бы интересам Москвы и Минска, однако президент Александр Лукашенко и белорусские элиты опасаются потерять часть своего суверенитета.