Издание сообщило, что как только Арахамия пришел к протестующим у Рады, к нему сразу же подошел Билецкий и начал обвинять власть в том, что полиция вступила в стычки с протестующими.
«Каждый из вас натравил ментов! Это ваш министр внутренних дел, это вы его выбрали», — сказал Билецкий.
В ответ Арахамия сказал, что он «вообще не имеет отношения к ментам».
«У тебя с Арсеном Борисовичем отношения в 10 раз лучше, чем у меня. То есть ты сейчас говоришь, что ни имеешь никакого отношения к министру внутренних дел?», — задал вопрос «слуга народа».
«Какое я имею отношение к министру внутренних дел? Что ты, клоун, мне говоришь», — ответил «Белый вождь» Билецкий депутату.