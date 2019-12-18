В Киеве в ходе митинга против открытия рынка сельхозземель разгорелся конфликт между главой фракции Верховной Рады «Слуга народа» Давидом Архамией и лидером не представленной в парламенте неонацистской партии «Национальный корпус» Андреем Билецким, сообщили vesti.ua 18 декабря

Издание сообщило, что как только Арахамия пришел к протестующим у Рады, к нему сразу же подошел Билецкий и начал обвинять власть в том, что полиция вступила в стычки с протестующими.

«Каждый из вас натравил ментов! Это ваш министр внутренних дел, это вы его выбрали», — сказал Билецкий.

Ищенко: Билецкий стал полноценным партнером Авакова © Facebook, Національний корпус Київщина | Перейти в фотобанк

«У тебя с Арсеном Борисовичем отношения в 10 раз лучше, чем у меня. То есть ты сейчас говоришь, что ни имеешь никакого отношения к министру внутренних дел?», — задал вопрос «слуга народа».

«Какое я имею отношение к министру внутренних дел? Что ты, клоун, мне говоришь», — ответил «Белый вождь» Билецкий депутату.