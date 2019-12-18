Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 млрд долларов, куда включены средства на «противодействие России» в различных областях, санкции против «Северного потока — 2» и военная помощь Украине.
«Я указала на то, и это очень важно для меня, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019 года, то есть очень скоро… Что эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по "Северному потоку — 2"», — заявила Меркель.
Бюджет в ближайшее время должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно одобрить документ.