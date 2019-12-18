Учения НАТО в странах Балтии, Польше, а также в акваториях Черного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку Альянса к крупномасштабному военному конфликту. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, чьи слова приводит газета «Красная звезда» 18 декабря

НАТО не считает Россию врагом – Столтенберг © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — заявил начальник Генштаба.

При этом он убежден, что Москва должна продолжать диалог с НАТО, чтобы снизить риски возникновения опасных военных инцидентов.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заверил, что Россия полностью готова к возможному крупномасштабному военному конфликту, который может развязать Альянс.

«Обороноспособность России находится на высочайшем уровне, российским военным руководством уже предприняты все необходимые меры для действий в случае подобного негативного сценария», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

При этом сенатор заверил, что Россия «не готовит никаких вторжений, в чем ее регулярно обвиняют на Западе».

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны. При этом он напомнил, что РФ не раз выражала готовность к сотрудничеству с Альянсом, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.