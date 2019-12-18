Депутат латвийского сейма Юта Стрике прослезилась на встрече с Олегом Сенцовым, осужденным в РФ за подготовку теракта. Об этом сообщает Sputnik Латвия 18 декабря

Политика вместо еды. Латвия хочет оставить крымчан без латвийского ресторана © Facebook, Ресторан "JūRa" Николая Кабанова, опубликовавшего фото встречи депутатов сейма с Сенцовым и 11 украинскими моряками, принимавшими участие в керченской провокации.

«Только что закончилась двухчасовая встреча комиссий по иностранным делам и по делам Европы Сейма с 11 освобожденными из мест заключения РФ украинскими гражданами. В этой ситуации меня более поразила реакция латышских коллег. Юта Стрике, кажется, готова на войну с Россией?» — написал Кабанов, комментируя встречу.

Также сообщается, что украинские военные призвали парламентариев не прекращать деятельность по консолидации международного сообщества для оказания давления на Россию.