ОБСЕ должна помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить обещание и пустить российских журналистов на Украину. Об этом 18 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Захарова сравнила отказ Киева пускать российских журналистов с советским кино © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам «нормандского» саммита пригласил журналистов из России приехать на Украину и посмотреть, что там происходит.

Однако после этого журналистам телеканала НТВ было отказано во въезде на Украину, а членам съемочной группы телеканала «Звезда» запретили въезд в эту страну на три года.

«Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране, поэтому мы призываем помочь в этом господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ», — цитирует РИА Новости Захарову.

Ранее Мария Захарова сравнила ситуацию с российскими журналистами с сюжетом советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».