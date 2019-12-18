Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении народному депутату восьмого созыва в незаконном получении компенсации за жилье. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе САП в Facebook

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«Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций», — говорится в сообщении.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям.

Имя экс-депутата не разглашается. По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе, члене фракции БПП Руслане Сольваре.