Экс-депутат подозревается в незаконном получении компенсации на расходы за номер в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.
«Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тыс. гривен компенсаций», — говорится в сообщении.
Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть злоупотребление властью, которое привело к тяжелым последствиям.
Имя экс-депутата не разглашается. По данным СМИ, речь идет об экс-нардепе, члене фракции БПП Руслане Сольваре.