Отмечается, что около трех лет назад пользователи соцсетей нашли плагиат в публикации Бабака. В частности, часть своей работы он позаимствовал из публикации российского студента.
«Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты», — рассказала кандидат экономических наук Светлана Вовк.
Ученые отметили, что ждут реакции «Слуги народа» на плагиат в работах депутата.
Сергей Бабак — доктор технических наук и кандидат экономических наук. Экономическое образование он получил в Киевском национальном экономическом университете и в Университете Нейпира, Шотландия. Депутат также окончил юридический факультет Университета новейших технологий и Ужгородский национальный университет по специальности «Психолог».