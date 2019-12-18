Депутат от «Слуги народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам науки Сергей Бабак получил премию «Академическая недостойность – 2019» в номинации «Плагиатор года». Об этом во время церемонии награждения «победителей» в среду, 18 декабря, сообщили в эфире волонтерского общественного телевидения I-UA.TV

«Не диверсия»: Администрация Зеленского объяснила плагиат речи Порошенко © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк «Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты», — рассказала кандидат экономических наук Светлана Вовк. Ученые отметили, что ждут реакции «Слуги народа» на плагиат в работах депутата. Сергей Бабак — доктор технических наук и кандидат экономических наук. Экономическое образование он получил в Киевском национальном экономическом университете и в Университете Нейпира, Шотландия. Депутат также окончил юридический факультет Университета новейших технологий и Ужгородский национальный университет по специальности «Психолог».