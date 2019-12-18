Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 10,5 годам заключения жителя Латвии, завербованного латвийской спецслужбой под позывным Эльф. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило агентство РИА Новости

«Сотрудниками Министерства государственной безопасности в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявлен агент иностранной разведки, гражданин Латвии Веселовс Валентис (Веселов Валентин Борисович). Установлено, что он был завербован в 2004 году на основе материальной заинтересованности спецслужбами Латвийской Республики с присвоением псевдонима Эльф», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Эльф собирал сведения военного характера о Народной милиции, а также информацию об экономической ситуации в республике и другие сведения, которые латвийская разведка хотела использовать в ущерб безопасности ЛНР.