В Житомире болельщики футбольного клуба «Полесье» и сотрудники местного краеведческого музея митингуют у стен областного совета. Об этом 18 декабря сообщает «Укринформ»

В среду, 18 декабря, депутаты Житомирского облсовета голосуют за бюджет региона на следующий год.

Союз волчьего крюка и орала. Лидер «Нацкорпуса» пообещал вместе с аграриями усилить протесты © Strana.ua

Однако председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заверил пикетчиков, что клуб получит 1,8 млн гривен (почти 5 млн рублей).

«Мы заложили в бюджет те средства, которые мы реально видим, что можем потратить. Все остальное от перевыполнения… Ведутся переговоры с коммерческими структурами на дофинансирование футбольного клуба, и еще раз повторяю, что я заинтересован в развитии футбола и ФК «Полесье», — сказал он.

Краеведы протестуют против кандидатуры Романа Насонова на пост директора музея. Они выступают за то, чтобы ими руководил нынешний и.о. директора Виктор Весельский.