В среду, 18 декабря, депутаты Житомирского облсовета голосуют за бюджет региона на следующий год.
Фанаты «Полесья», которое выступает во второй лиге Украины, недовольны тем, что денег для их команды новый бюджет не предусматривает.
Однако председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко заверил пикетчиков, что клуб получит 1,8 млн гривен (почти 5 млн рублей).
«Мы заложили в бюджет те средства, которые мы реально видим, что можем потратить. Все остальное от перевыполнения… Ведутся переговоры с коммерческими структурами на дофинансирование футбольного клуба, и еще раз повторяю, что я заинтересован в развитии футбола и ФК «Полесье», — сказал он.
Краеведы протестуют против кандидатуры Романа Насонова на пост директора музея. Они выступают за то, чтобы ими руководил нынешний и.о. директора Виктор Весельский.