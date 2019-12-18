Гончарук подчеркнул, что чаще всего такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства.
Пресс-служба Кабмина сообщает, что за ложное информирование о минировании предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры — предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
Сейчас по ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.