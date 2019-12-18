Кабинет министров Украины ужесточил ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании зданий. Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

Близок к отчислению. Ослабление Гончарука и раздражение Зеленского © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Пресс-служба Кабмина сообщает, что за ложное информирование о минировании предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также усиливается ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры — предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

Сейчас по ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.