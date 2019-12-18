Депутаты Верховной Рады создали три новых межфракционных депутатских объединения – «Один пояс - один путь», «Энергетическая независимость и безопасность Украины» и «Развитие Украины». Трансляцию заседания парламента 18 декабря вел телеканал «Рада»

Юрий Кот: «Украинский олигархат объединился, спасая собственную шкуру» © Facebook, Александр Вшивков | Перейти в фотобанк Руслан Стефанчук. В частности, создано межфракционное депутатское объединение «Один пояс — один путь», сопредседателями которого были избраны депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Черный и Александр Колтунович.

Кроме того, было создано межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины», председателем которого стал депутат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь, а также «Развитие Украины», сопредседателями которого избраны депутаты от «Слуги народа» Татьяна Цыба и Сергей Бунин.