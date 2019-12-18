О создании объединений с трибуны объявил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук. В частности, создано межфракционное депутатское объединение «Один пояс — один путь», сопредседателями которого были избраны депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Черный и Александр Колтунович.
Кроме того, было создано межфракционное депутатское объединение «Энергетическая независимость и безопасность Украины», председателем которого стал депутат от «Европейской солидарности» Михаил Бондарь, а также «Развитие Украины», сопредседателями которого избраны депутаты от «Слуги народа» Татьяна Цыба и Сергей Бунин.