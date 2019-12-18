Городские службы при укладке асфальта в Черкассах заасфальтировали более 50 люков, после этого местный водоканал начал бурить дороги, чтобы жители не остались без воды. Об этом пишет издание «Главред» в среду, 18 декабря

«С новыми дорогами, но с угрозой остаться без воды — примерно такая перспектива ждет жителей Черкасс. Дело в том, что в городе во время ремонта дорог положили новый асфальт, однако при этом заасфальтировали более полусотни люков. Из-за этого целые микрорайоны могут оказаться без водоснабжения», — пишет издание. Противники «формулы Штайнмайера» в Черкассах пугают людей повышением тарифов ЖКХ © Дмитро Кухарчук Теперь работники водоканала отбойными молотками разбивают недавно положенное дорожное покрытие. Городские власти утверждают, что проблема возникла из-за недобросовестного подрядчика.