«С новыми дорогами, но с угрозой остаться без воды — примерно такая перспектива ждет жителей Черкасс. Дело в том, что в городе во время ремонта дорог положили новый асфальт, однако при этом заасфальтировали более полусотни люков. Из-за этого целые микрорайоны могут оказаться без водоснабжения», — пишет издание.
О проблеме стало известно после того, как произошла авария в канализационном коллекторе. Коммунальщики приехали чинить неисправность, но не смогли найти люки.
Теперь работники водоканала отбойными молотками разбивают недавно положенное дорожное покрытие.
Городские власти утверждают, что проблема возникла из-за недобросовестного подрядчика.