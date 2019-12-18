Гончаренко рассказал, как украинский Кабмин управляет иностранными государствами

«Кабмин утвердил документ, согласно которому наших граждан не могут задерживать за рубежом по политическим мотивам. Детали – в постановлении», — написал Гончаренко.
Судя по всему, политик не удосужился вникнуть в приведенный им документ, поскольку в постановлении говорится всего лишь о проверке политической мотивации в решениях иностранных государств в отношении соискателей украинского гражданства.
В пункте 2 постановления прямо указывается «проблема, требующая разрешения»: совершение соискателями гражданства Украины тяжких и особо тяжких преступлений в другом государстве.
Для ее разрешения документ предлагает определить порядок признания таких обвинений «политическими преследованиями» — не секрет, что многие иностранные наемники, воевавшие за киевский режим в Донбассе, у себя на родине преследуются по закону.
Ни о каком запрете Кабмина задерживать украинцев по политическим причинам в иностранных государствах в документе, опубликованном Гончаренко, не сказано. Да и если бы такой запрет был введен украинским Кабмином, ему бы вряд ли следовали в какой-либо из стран мира.