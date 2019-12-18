Гончаренко рассказал, как украинский Кабмин управляет иностранными государствами

Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому украинцев не могут задерживать за рубежом по политическим мотивам. Об этом 18 декабря он написал на своем канале в Telegram

«Кабмин утвердил документ, согласно которому наших граждан не могут задерживать за рубежом по политическим мотивам. Детали – в постановлении», — написал Гончаренко.

Гримасы «слуг народа». Во время выступления Гончаренко в Раде его передразнивали © Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк

В пункте 2 постановления прямо указывается «проблема, требующая разрешения»: совершение соискателями гражданства Украины тяжких и особо тяжких преступлений в другом государстве.

Для ее разрешения документ предлагает определить порядок признания таких обвинений «политическими преследованиями» — не секрет, что многие иностранные наемники, воевавшие за киевский режим в Донбассе, у себя на родине преследуются по закону.

Ни о каком запрете Кабмина задерживать украинцев по политическим причинам в иностранных государствах в документе, опубликованном Гончаренко, не сказано. Да и если бы такой запрет был введен украинским Кабмином, ему бы вряд ли следовали в какой-либо из стран мира.