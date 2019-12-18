Антирейтинг президента Владимира Зеленского должен зашкаливать, чтобы на Украине произошел новый Майдан. Об этом 18 декабря комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

«Сознательная провокация» – Якубин о стычках «Нацкорпуса» и полиции у Верховной Рады © Facebook, Алексей Якубин

Одной из причин падения рейтинга президента стал скандальный законопроект об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения на Украине.

«Если власть не будет обращать внимание на эти конфликтные точки, то при падении рейтинга весной или летом власть может столкнуться с массовыми протестами. Особенно если предлагаются те инициативы, которые, мягко говоря, не вызывают у населения большой симпатии», — считает политолог.

Алексей Якубин добавил, что недовольство в обществе также обострится, если будет буксировать процесс урегулирования конфликта на востоке.