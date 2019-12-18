Обрушение на открытом участке строительной площадки произошло из-за проливного дождя, уточняется в сообщении.
На месте происшествия находится председатель правления «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов.
Как позднее сообщили, обрушение произошло в 10:00 (08:00 мск). Обвалилось около 250 кубометров почвы.
Последствия аварийной ситуации устраняют сотрудники МЧС и работники подрядных строительных организаций.
В настоящее время идет служебное расследование. Его лично контролирует первый заместитель премьер-министра Узбекистана, министр транспорта Ачилбай Раматов. Результаты будут представлены позже.
Данных о пострадавших пока нет.