В Ташкенте обрушилась часть строящейся Юнусабадской линии метро. Об этом пишет в среду, 18 декабря, Sputnik Узбекистан

В Ташкенте открылся двухдневный саммит ШОС © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк сообщении.

На месте происшествия находится председатель правления «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов.

Как позднее сообщили, обрушение произошло в 10:00 (08:00 мск). Обвалилось около 250 кубометров почвы.

Последствия аварийной ситуации устраняют сотрудники МЧС и работники подрядных строительных организаций.

В настоящее время идет служебное расследование. Его лично контролирует первый заместитель премьер-министра Узбекистана, министр транспорта Ачилбай Раматов. Результаты будут представлены позже.

Данных о пострадавших пока нет.