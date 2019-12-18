Депутаты Верховной Рады из межфракционного объединения «Кубань» заявили, что Кубань исторически связана с Украиной и должна «вернуться» в состав государства. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило издание Vesti.ua

В кулуарах Рады депутаты открыли выставку «История украинской Кубани. Возвращаем своих». На импровизированной церемонии выступили депутаты от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, София Федина, Владимир Вятрович, а также нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская.

Верховная Рада хочет Кубань по самый Владивосток © Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк

«Возвращая Кубань в Украину, мы возвращаем украинцам на Кубани, украинцам на Московской Федерации их голос, чтобы сказать гордо, кем они являются, что они имеют права, имеют силу, а за ними стоит украинское государство, которое будет их защищать», — заявила Федина.

Гончаренко с трибуны Верховной Рады пригласил остальных депутатов ознакомиться с выставкой.

«Я хочу, чтобы украинская Кубань была как тот остров свободы Куба. И на самом деле мы должны все для этого сделать и должны помнить о наших украинских этнических землях и социально-культурных связях», — заявил он.

Объединение «Кубань» было создано в Верховной Раде 17 октября, его руководителем стал Алексей Гончаренко.