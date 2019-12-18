В кулуарах Рады депутаты открыли выставку «История украинской Кубани. Возвращаем своих». На импровизированной церемонии выступили депутаты от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, София Федина, Владимир Вятрович, а также нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская.
По их словам, Кубань «исторически тесно связана» с Украиной, а местное население якобы до сих пор сохраняет общие черты с украинцами.
«Возвращая Кубань в Украину, мы возвращаем украинцам на Кубани, украинцам на Московской Федерации их голос, чтобы сказать гордо, кем они являются, что они имеют права, имеют силу, а за ними стоит украинское государство, которое будет их защищать», — заявила Федина.
Гончаренко с трибуны Верховной Рады пригласил остальных депутатов ознакомиться с выставкой.
«Я хочу, чтобы украинская Кубань была как тот остров свободы Куба. И на самом деле мы должны все для этого сделать и должны помнить о наших украинских этнических землях и социально-культурных связях», — заявил он.
Объединение «Кубань» было создано в Верховной Раде 17 октября, его руководителем стал Алексей Гончаренко.