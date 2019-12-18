18 декабря 2019 года, ко дню рождения советского лидера Иосифа Виссарионовича Сталина, «Почта Донбасса» ввела в обращение самую ожидаемую марку года, говорится в сообщении государственного предприятия Донецкой Народной Республики

«Именно Сталин возглавляет (и уже почти два десятилетия подряд!) рейтинг выдающихся людей всех времен и народов, проводимый Левада-центром. В 2019 году роль Иосифа Сталина в истории СССР положительно оценивают рекордные 70% россиян», — говорится в сообщении.

Сталинская сокровищница. Донбасс отмечает юбилей уникального собрания произведений искусства © Министерство культуры ДНР

В «Почте Донбасса» напомнили, что без малого три десятилетия Сталин руководил первым в мире социалистическим государством, принимал непосредственное участие в форсированной индустриализации, коллективизации сельского хозяйства, культурной революции и построении социалистического общества.

«Под руководством Сталина страна одержала Великую Победу над фашистской Германией и превратилась в мировую сверхдержаву», — подчеркнули в пресс-службе госпредприятия.

Как отмечается, «Почта Донбасса» открывает филателистическую серию «Великие люди» выпуском художественной почтовой марки № 171 «Иосиф Виссарионович Сталин». На марке парадный портрет Сталина. Номинальная стоимость марки — 39 рублей. Тираж — 16 тысяч экземпляров.