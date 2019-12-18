Глава МВД Украины Арсен Аваков и дальше будет поддерживать свою репутацию всесильного министра, который контролирует и «улицу», и силовой блок государства. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем интервью изданию Украина.ру

Стычками под Радой Аваков берет Зеленского в заложники - Молчанов © avakov.com/Yulia Babych | avakov.com/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Таким образом, подчеркнул политолог, пока эта тактика Авакова, который позиционирует себя как человека, способного обеспечить порядок, работает, и в исполнительной власти он де-факто является самым сильным игроком.

И хотя де-юре и с политической точки зрения он может быть уволен в любой момент коалицией или большинством голосов депутатов Верховной Рады, в кулуарной украинской политике он остается номером один, заключил Карасев.