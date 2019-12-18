«Аваков находится в беспроигрышной ситуации: можно всегда отмежеваться от «Нацкорпуса», при этом подталкивая их к созданию нужной картинки, контента и контекста, выгодного всесильному главе МВД», — пояснил эксперт.
Таким образом, подчеркнул политолог, пока эта тактика Авакова, который позиционирует себя как человека, способного обеспечить порядок, работает, и в исполнительной власти он де-факто является самым сильным игроком.
И хотя де-юре и с политической точки зрения он может быть уволен в любой момент коалицией или большинством голосов депутатов Верховной Рады, в кулуарной украинской политике он остается номером один, заключил Карасев.