«У нас самый высокий темп оттока молодежи в Восточной Украине, у нас самый высокий темп старения, у нас самые высокие темпы падения производства, у нас самая заминированная территория, у нас необходимость восстанавливать разрушенные войной промышленные связи», — пояснил эксперт.
Исходя из этого, подчеркнул специалист, условный Житомир может жить в условиях замороженного донбасского конфликта сколько угодно, но у самого Донбасса такой возможности нет.
По мнению Менендеса, это не означает, что интересы Донбасса важнее, чем интересы других регионов Украины, а просто они более специфические, и защитить эти интересы, не говоря об этом, просто невозможно.