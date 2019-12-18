Для Донбасса будет недостаточно даже заморозить действующий вооруженный конфликт, поскольку он усугубляет и без того серьезные проблемы региона. Об этом рассказал глава Донбасского института региональной политики Энрике Менендес в недавнем интервью Ukrlife.TV

Раньше жителей Донбасса называли предателями, а теперь держат за дурачков — Менендес © Екатерина Чеснокова

Исходя из этого, подчеркнул специалист, условный Житомир может жить в условиях замороженного донбасского конфликта сколько угодно, но у самого Донбасса такой возможности нет.

По мнению Менендеса, это не означает, что интересы Донбасса важнее, чем интересы других регионов Украины, а просто они более специфические, и защитить эти интересы, не говоря об этом, просто невозможно.