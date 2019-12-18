Кернес отметил, что если «Самопомощь» не хочет голосовать за зоопарк, то будет ходить туда платно, когда все будут посещать его бесплатно. На это замечание депутат фракции Тарас Ситенко ответил, что «Самопомощь» будет ходить бесплатно в другой зоопарк — Экопарк Фельдмана.
«Это ваша прерогатива. Пожалуйста, сколько захотите. Хоть в позу "зю" становитесь и туда гуляйте раком», — ответил Кернес.
Хоть в позу зю и гуляй туда раком 😂 pic.twitter.com/lr2KzydjVU— oleh k. (@stavyt_klas) December 18, 2019
Харьковский зоопарк, старейший на Украине и третий среди старейших зоопарков в Российской империи, был открыт в 1895 году. В настоящее время он закрыт на реконструкцию.