Мэр Харькова Геннадий Кернес во время заседания городского совета иронично прокомментировал отказ депутатов фракции «Самопомощь» голосовать за выделение средств на развитие Харьковского зоопарка. Соответствующее видео на своей странице в Twitter 18 декабря опубликовал пользователь под ником oleh k.

Мошенничество со льготами. Николаевский депутат оскандалился в зоопарке – видео © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Тарас Ситенко ответил, что «Самопомощь» будет ходить бесплатно в другой зоопарк — Экопарк Фельдмана.

«Это ваша прерогатива. Пожалуйста, сколько захотите. Хоть в позу "зю" становитесь и туда гуляйте раком», — ответил Кернес.

Хоть в позу зю и гуляй туда раком 😂 pic.twitter.com/lr2KzydjVU — oleh k. (@stavyt_klas) December 18, 2019

Харьковский зоопарк, старейший на Украине и третий среди старейших зоопарков в Российской империи, был открыт в 1895 году. В настоящее время он закрыт на реконструкцию.