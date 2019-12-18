Эксперты отметили, что, став президентом на волне огромного запроса украинского общества на мир и скорейшее урегулирование конфликта в Донбассе, Зеленский столкнулся со слабостью и разобщенностью своей команды, которая по-прежнему не сумела выработать собственную стратегию в отношении России и Донецка с Луганском.
«В этих условиях базовым мы считаем инерционный сценарий развития российско-украинских отношений в 2020 году, при котором сохранится сложившаяся при президенте Порошенко линия на затягивание мирных переговоров и разрыв культурных связей с Россией», — говорится в докладе.
Кроме того, по мнению директора центра Максима Семенова, нежелание нынешнего официального Киева выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений может привести к заморозке конфликта в Донбассе по примеру второго Приднестровья.
При этом эксперты считают, что команда Зеленского не станет инициировать новые жесткие действия в отношении русского языка или православной церкви, однако и отменять старые ограничения, а также ограничивать влияние радикалов на политику не будет.