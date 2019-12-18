Эксперты Центра изучения украинской политики считают, что в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с Россией сохранит стратегию своего предшественника Петра Порошенко. Об этом говорится в докладе центра, представленном в Москве 18 декабря, передает Украина.ру

«Минск-2»: взгляды Зеленского и Порошенко © AFP, Sergei CHUZAVKOV | AFP, Sergei CHUZAVKOV | Перейти в фотобанк

«В этих условиях базовым мы считаем инерционный сценарий развития российско-украинских отношений в 2020 году, при котором сохранится сложившаяся при президенте Порошенко линия на затягивание мирных переговоров и разрыв культурных связей с Россией», — говорится в докладе.

Кроме того, по мнению директора центра Максима Семенова, нежелание нынешнего официального Киева выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений может привести к заморозке конфликта в Донбассе по примеру второго Приднестровья.

При этом эксперты считают, что команда Зеленского не станет инициировать новые жесткие действия в отношении русского языка или православной церкви, однако и отменять старые ограничения, а также ограничивать влияние радикалов на политику не будет.