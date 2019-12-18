«Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит», — отмечается в пресс-релизе.
Кроме того, суд обязал РФ выплатить «Укрнафте» 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.
«Укрнафта» рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением, также говорится в сообщении.
Международный арбитражный суд 12 апреля 2019 года присудил взыскать с Российской Федерации в пользу «Укрнафты» 44,4 млн долларов компенсации. Россия не признает законность решения международного арбитража в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.
После вхождения Крыма в состав России в 2014 году «Укрнафта», основным акционером которой являются государство через «Нафтогаз Украины», утратила права собственности на 16 автозаправочных станций.