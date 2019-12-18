Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО «Укрнафта» по крымским активам компании. Об этом сообщается 18 декабря, в среду, на сайте компании

«Решение Верховного суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит», — отмечается в пресс-релизе.

Гаагский арбитраж обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн © CC0, Pixabay

«Укрнафта» рассчитывает на то, что Российская Федерация отнесется к окончательному решению Верховного суда Швейцарии с уважением, также говорится в сообщении.

Международный арбитражный суд 12 апреля 2019 года присудил взыскать с Российской Федерации в пользу «Укрнафты» 44,4 млн долларов компенсации. Россия не признает законность решения международного арбитража в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году «Укрнафта», основным акционером которой являются государство через «Нафтогаз Украины», утратила права собственности на 16 автозаправочных станций.