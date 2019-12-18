В Департамент строительства, градостроительства, капитального и жилищно-коммунального хозяйства Полтавской облгосадминистрации, а также в ГП «Агентство местных дорог» нагрянули с обысками сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом на своей странице в Facebook в среду, 18 декабря, сообщило Управление СБУ в Полтавской области
О результатах обысков в СБУ пообещали проинформировать дополнительно.
Ранее обыски прошли в помещении Главного управления Национальной полиции Полтавской области. Их осуществляли сотрудники территориального Государственного бюро расследований совместно с региональной Нацполицией. По предварительной информации, сотрудники ГУНП причастны к растрате горюче-смазочных материалов.
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