В Киеве обустраивают 15 пунктов, куда можно будет сдать елку после Нового года. Об этом 18 декабря сообщили в группе киевской городской госадминистрации в Facebook

Украина.ру на Youtube Кто-то ездит в отпуск кататься на лыжах, а кто-то в Гонконг — Мальцев