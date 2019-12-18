Елка-конструктор: для главного новогоднего дерева Украины были срезаны 400 сосен
Елка-конструктор: для главного новогоднего дерева Украины были срезаны 400 сосен
© РИА Новости, Игорь Подгорный | Перейти в фотобанк
«Призываем киевлян не выбрасывать елку на помойку, а найти время и привезти свое новогоднее дерево на утилизацию в один из пунктов приема, который расположен в каждом районе города. Для того, чтобы все успели проявить свою экологическую сознательность, пункты приема начнут свою работу уже с 2 января 2019-го», — говорится в материале.

Ёлки будут измельчать. Полученной щепой хотят укрывать почву под вечнозелеными растениями на территории города (для защиты от пересыхания).

Отмечается, что в прошлом году коммунальное объединение «Киевзеленстрой» приняло на утилизацию более 5 тысяч ёлок.