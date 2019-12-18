Правительство Украины приняло решение о том, что с 1 марта граждане страны будут выезжать в Россию только по загранпаспорту. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в своем Telegram-канале 18 декабря

Дети смогут пересекать линию соприкосновения в Донбассе только с загранпаспортом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Заяц сообщил, что Министерство иностранных дел предлагает запретить украинцам ездить в Россию по внутренним паспортам. По его словам, на рассмотрение правительства подготовили соответствующие предложения.

По словам Гончарука, на их основании было принято решение о том, чтобы с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией осуществлялось по загранпаспорту. Данная норма будет действовать в отношении граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ.

«Сокращается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина — для проверки данных сведения загранпаспортов считываются специальными приборами», — отметил премьер.

При этом при въезде граждан Украины с территории России Госпогранслужба будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Право въезжать в Россию по внутренним паспортам было предоставлено гражданам Украины в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в 1997 году. Аналогичное право в отношении въезда на Украину имели и граждане России, однако с 1 марта 2015 году они были лишены его постановлением Кабмина Украины — с этого момента для въезда на Украину россиянину необходимо предъявить загранпаспорт.

При этом в 2017 году проведенный на Украине опрос показал, что загранпаспортов не имеют 66% населения страны. В середине 2019 года сообщалось, что за два года действия безвизового режима с ЕС почти 9 миллионов граждан Украины получили загранпаспорта нового образца, общая же численность населения страны оценивается в 42,15 миллиона человек.