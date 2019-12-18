Разрушенный памятник по адресу Новобаварский проспект, 87, обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.
Сообщение о вандализме поступило в полицию утром 18 декабря, в среду.
Также полицейские пишут, что устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица. Также информация внесена в Единый учет отдела полиции.
Ранее в Киеве вандалы расписали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему, который находится на ул. Рогнединская, 3, возле центральной синагоги им. Бродского.