В Харькове неизвестные сбросили с постамента памятник писателю Максиму Горькому. Об этом сообщает пресс-центр полиции Харькова в среду, 18 декабря

Разрушенный памятник по адресу Новобаварский проспект, 87, обнаружил работник коммунального предприятия во время обхода территории.

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Также полицейские пишут, что устанавливаются все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица. Также информация внесена в Единый учет отдела полиции.

Ранее в Киеве вандалы расписали свастикой памятник писателю Шолом-Алейхему, который находится на ул. Рогнединская, 3, возле центральной синагоги им. Бродского.