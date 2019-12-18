Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка. С соответствующей инициативой он выступил 18 декабря во время общения с фермерами в селе Красная Слободка Киевской области, передает сайт главы государства

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