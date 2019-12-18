Президент заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.
«Вопрос с продажей иностранцам решили — правки внесли»», — заявил Зеленский.
Президент заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.
«Вопрос с продажей иностранцам решили — правки внесли»», — заявил Зеленский.
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