Зеленский рассказал, когда произойдет полноценный запуск рынка земли
Зеленский рассказал, когда произойдет полноценный запуск рынка земли
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
Президент заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев.

«Вопрос с продажей иностранцам решили — правки внесли»», — заявил Зеленский.    