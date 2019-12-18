Правоохранители попросили организаторов митингов возле Верховной Рады проводить акции исключительно мирно и содействовать полицейским. Об этом 18 декабря говорится в сообщении отдела коммуникаций полиции Киева

Зеленский осудил протесты на фоне закона о земельной реформе © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Следовательно, правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей», — говорится в сообщении.