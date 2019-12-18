Отмечается, что второй день подряд работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники Госслужбы по ЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога несут службу в усиленном режиме во время проведения ранее анонсированных массовых акций, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение мероприятий.
«Следовательно, правоохранители в очередной раз обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей», — говорится в сообщении.