«Прямо сейчас под стенами Верховной Рады проходит предупредительная акция протеста горняков, независимых профсоюзников, людей труда, неравнодушных граждан», — написал Волынец.
Он отметил, что горняки выступают за право на достойные условия работы, энергетическую безопасность государства и против рынка земли.
Отмечается, что в предупредительной акции протеста участвуют горняки шахт «Новогродовка 1-3», «Котляревская», «Кураховская», «Украина», «Горная», «Тошковская», «Новодружеская», шахт им. М.М. Капустина, им. Мельникова и «Привольнянская».