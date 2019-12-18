Шахтеры проводят митинг возле Верховной Рады с требованием обеспечить достойные условия работы и отказаться от принятия закона о рынке земли. Об этом 18 декабря сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook

Львовских шахтеров отправили работать на стройку вместо добычи угля - прокуратура © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он отметил, что горняки выступают за право на достойные условия работы, энергетическую безопасность государства и против рынка земли.

Отмечается, что в предупредительной акции протеста участвуют горняки шахт «Новогродовка 1-3», «Котляревская», «Кураховская», «Украина», «Горная», «Тошковская», «Новодружеская», шахт им. М.М. Капустина, им. Мельникова и «Привольнянская».