Вознесенский суд Николаевской области полностью оправдал инвалида первой группы Виталия Румянцева в деле о незаконном выращивании каннабиса в лечебных целях. Об этом 17 декабря сообщил Украинский Хельсинкский союз по правам человека, юристы которого помогали защите Румянцева

Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Защита же заверяла, что Румянцев невиновен и выращивал марихуану для лечения болевого синдрома.

«Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. На Румянцева донес сосед — к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста», — говорится в сообщении.

Дело Румянцева вызвало общественный интерес: к нему приобщились правозащитники, а также активисты, выступающие за легализацию марихуаны.

Во вторник, 17 декабря, суд признал факт выращивания 18 кустов недоказанным и оправдал Румянцева.

Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун первая в стране выступила за легализацию использования марихуаны в медицинских целях. По ее словам, присвоение каннабису статуса вещества с ограниченным оборотом неоднократно блокировало МВД под руководством Арсена Авакова.

Стоит отметить, что новая министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, так же как и ее предшественница, не является противницей легализации. Однако, как она отметила в сентябре, к соответствующему законопроекту предыдущего созыва Верховной Рады «есть много вопросов», а депутаты правящей фракции «Слуги народа» пока никаких конкретных идей не озвучили.