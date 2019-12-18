Отмечается, что судебный процесс над мужчиной длился два года. Сначала обвинение просило для него тюремный срок, а после настаивало на присуждении штрафа.
Защита же заверяла, что Румянцев невиновен и выращивал марихуану для лечения болевого синдрома.
«Он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и полтора года назад посадил у себя на участке восемь кустов конопли. На Румянцева донес сосед — к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам правоохранители докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста», — говорится в сообщении.
Дело Румянцева вызвало общественный интерес: к нему приобщились правозащитники, а также активисты, выступающие за легализацию марихуаны.
Во вторник, 17 декабря, суд признал факт выращивания 18 кустов недоказанным и оправдал Румянцева.
Бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун первая в стране выступила за легализацию использования марихуаны в медицинских целях. По ее словам, присвоение каннабису статуса вещества с ограниченным оборотом неоднократно блокировало МВД под руководством Арсена Авакова.
Стоит отметить, что новая министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, так же как и ее предшественница, не является противницей легализации. Однако, как она отметила в сентябре, к соответствующему законопроекту предыдущего созыва Верховной Рады «есть много вопросов», а депутаты правящей фракции «Слуги народа» пока никаких конкретных идей не озвучили.