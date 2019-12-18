Украинская певица Светлана Лобода, которая уже несколько лет работает и выступает преимущественно в России, приехала в Киев. Соответствующее фото артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте 18 декабря

Благодарю вас за любовь: Лобода написала фанатам о прощании © lobodaofficial / instagram

При этом в комментариях подписчики обратили внимание певицы на то, что правильно якобы писать Kyiv, а не Kiev, а также удивились тому, что она беспрепятственно посещает Украину, притом что работает в России.

«Странно, что вас пускают», — отметил один из пользователей Сети.

Впоследствии эти комментарии были отмодерированы.

После 2014 году на Украине политизируется культура, что проявляется, в частности, в осуждении артистов, гастролирующих в России. Так, в ноябре министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский обратился к деятелям искусства, выступающим в РФ, с призывом «отличать добро от зла», подчеркнув, что они не отстаивают украинскую позицию.