«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость», — говорится в сообщении.
Антоненко заявил, что будет давать показания только тогда, когда убедится в непредвзятости следствия.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко, а также участники т.н. АТО Владиславом и Инной Грищенко.
Суд арестовал Антоненко и Кузьменко на два месяца, Дугарь был назначен круглосуточный домашний арест.