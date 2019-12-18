Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ), музыкант Андрей Антоненко отказывается давать показания, так как считает следователей предвзятыми. Об этом 18 декабря на своей странице в Facebook сообщил один из адвокатов Антоненко Виталий Галенченко

«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр внутренних дел, генеральный прокурор, а также лично президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это, мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость», — говорится в сообщении.

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек: военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко, а также участники т.н. АТО Владиславом и Инной Грищенко.

Суд арестовал Антоненко и Кузьменко на два месяца, Дугарь был назначен круглосуточный домашний арест.