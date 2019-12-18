Люди выразили обеспокоенность, что в стране все еще существует рейдерство, а с принятием закона оно может усугубиться, и землю отберут.
«Почему отберут? Право собственности должно быть на землю? Пусть люди не боятся. Мы будем защищать людей. Иностранцам не продаем. Решили же этот вопрос?… До десяти тысяч (гектаров, концентрация земли в одних руках — ред.) нормально? Хорошо. От 1 до 10 тысяч и предложим рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию. Было 50, потом 20. Уберем это. Договорились. Что еще?» — сказал президент.
Также аграрии попросили президента вести больше информационной и разъяснительной работы. На что Зеленский ответил, что это очень непросто, намекнув, что телевидение на Украине принадлежит олигархам.