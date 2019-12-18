Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область пообщался с аграриями и пообещал учесть их мнение в законе о рынке земли. Трансляцию встречи главы государства 18 декабря вел телеканал «112 Украина»

Люди выразили обеспокоенность, что в стране все еще существует рейдерство, а с принятием закона оно может усугубиться, и землю отберут. Рынок земли должен быть открыт в тот момент, когда на Украине наступит дефолт — Царев © РИА Новости, Геннадий Мельник | Перейти в фотобанк

«Почему отберут? Право собственности должно быть на землю? Пусть люди не боятся. Мы будем защищать людей. Иностранцам не продаем. Решили же этот вопрос?… До десяти тысяч (гектаров, концентрация земли в одних руках — ред.) нормально? Хорошо. От 1 до 10 тысяч и предложим рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию. Было 50, потом 20. Уберем это. Договорились. Что еще?» — сказал президент.

Также аграрии попросили президента вести больше информационной и разъяснительной работы. На что Зеленский ответил, что это очень непросто, намекнув, что телевидение на Украине принадлежит олигархам.